Czarnecki o euro: "Chcemy europejskich płac, a nie europejskich cen"

Prawo i Sprawiedliwość nie chce wejścia polski do strefy euro. W niedzielę głos w tej sprawie zabrali europosłowie PiS Ryszard Czarnecki i Zbigniew Kuźmiuk.

- We wszystkich krajach gdzie wprowadzono euro nastąpił wyraźny wzrost cen, według wielu specjalistycznych opracowań, tylko najbogatsze kraje zyskały, takie jak Niemcy czy Holandia - mówił Czarnecki. - Już w 2008 roku Donald Tusk zapowiedział, że Polska wejdzie do strefy euro w 2011 roku. Była to na szczęście kolejna, pusta obietnica.

W czasie konferencji Czarnecki i Kuźmiuk pokazali spot wyborczy, w którym można zobaczyć polityków Koalicji Europejskiej opowiadających się za wejściem do strefy euro.

Nie tylko brexit. Oto, co czeka Europę w 2019 r. Obejrzyj wideo:

Wypowiedzi Grzegorza Schetyny, Katarzyny Lubnauer czy Włodzimierza Cimoszewicza zestawiono ze stylizowanymi na telewizyjną sondę uliczną "opiniami Polaków".

- Wtedy to już nic sobie nie kupię - mówi na filmie anonimowa kobieta.

- Jak dogonimy gospodarczo Niemcy czy Francję to zgoda, wprowadźmy - mówi kolejna.

- Widać to na przykładzie klientów z Czech czy Słowacji, którzy szturmują polskie sklepy, bo tutaj jest po prostu taniej - mówił na tej samej konferencji europoseł Zbigniew Kuźmiuk. - Centrum Polityki Europejskiej we Fryburgu przygotowało raport na 20-lecie istnienia euro. Niemcy - zysk 2,5 bln euro. Włosi i Francuzi - gigantyczne straty. To co dzieje się na ulicach francuskich miast to jest pokłosie spadku poziomu życia, związanego z wejściem do strefy euro.

O wyraźnym sprzeciwie polityków PiS dla wejścia Polski do strefy euro powiedział na sobotniej konwencji Jarosław Kaczyński.

- Mówimy "nie" wprowadzeniu euro w Polsce. Nasze zwycięstwo w wyborach będzie gwarancją, że w tej sprawie postąpimy jako Polska racjonalnie - powiedział prezes PiS.

Dodał też, że do wprowadzenia europejskiej waluty zobowiązują nas traktaty. Ale powiedział, że wprowadzimy euro wtedy, "kiedy będzie to w naszym interesie". - Czyli kiedy nasz poziom życia zbliży się do tego w Niemczech - doprecyzował szef PiS podczas lubelskiej konwencji partii.

- W interesie niektórych grup przejście Polski na euro będzie korzystne. Ale czy będzie korzystne dla Polski? - pytał prezes PiS na konwencji. Dodał, że waluta służy "Niemcom, może Holanii czy Austrii". Ale zaznaczył, że niektóre państwa "tracą, czy nawet popadają w ruinę - jak Grecja". Dodał, że "na przyjęciu straciły nawet bardzo bogate kraje, jak Finlandia czy Francja".

Premier Morawiecki wskazał natomiast, że niektóre kraje - jak Grecja czy Hiszpania - "straciły przez euro dekadę". - Nie opłaca się nam przyjąć euro, opłaca się nam pozostać przy złotówce - dodał premier Morawiecki. Zaznaczył jednak, że takie podejście PiS nie ma nic wspólnego z poglądami partii na samą Unię.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące