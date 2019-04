Euro w Polsce. Eksperci widzą w deklaracjach PiS kontekst wyborczy. "Polskie ZOO"

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ocenił w rozmowie z money.pl, że "podgrzanie" tematu wspólnej waluty to pomysł PiS na polaryzację społeczeństwa i sceny politycznej. On sam czuje się nieco zaskoczony wyborem tego tematu, ale spodziewa się, że opozycyjne partie również go wykorzystają.