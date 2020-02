Czas mija, a różnice między bogatymi a ubogimi regionami Polski tylko się pogłębiają

Choć warszawiak i mieszkaniec świętokrzyskiego czy podkarpackiego miasteczka powiatowego żyją w tym samym kraju, to jednak żyją w zupełnie innych "rzeczywistościach finansowych". Mieszkańcy najbiedniejszych powiatów mają do dyspozycji zaledwie 1/3 tego, co mieszkańcy miasta stołecznego.

