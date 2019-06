Czego pragną podatnicy. Polacy życzą sobie niższego VAT-u

Jak więc wyjaśnić powodzenie niższego VAT-u? Zdaniem Piekarza, może to wynikać z tego, że VAT jest dziś bardziej "medialny" od PIT, a ponadto z podatkami dochodowymi mamy na co dzień coraz mniej do czynienia, więc coraz mniej o nich myślimy. Ma to związek z tym, że coroczne zeznanie podatkowe akceptujemy jednym potwierdzeniem na klawiaturze komputera, więc ich obecnośc w naszym życiu jest niemal niedostrzegalna.