Czekają nas trudne czasy. Cztery czynniki jednak złagodzą załamanie

Narodowy Bank Polski zaprezentuje dziś nowy raport o inflacji wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego . Dokument opracowany przez najlepszych fachowców w kraju jest ważnym narzędziem analitycznym dla ekonomistów, wydawanym trzy razy do roku: w marcu, lipcu i listopadzie. W tym roku drugi raport, w przeciwieństwie do pierwszego, był dość pesymistyczny, a także w dużej mierze spójny z prognozami innych krajowych i zagranicznych instytucji publicznych oraz finansowych (więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ ). Jaki krajobraz polskiej gospodarki wyłoni się z raportu banku centralnego tym razem?

Walka z inflacją potrwa dłużej niż zakładano

Kumulacja kryzysów. Czy grozi nas stagflacja?

- Od 2007-08 r. żyjemy w mniej lub bardziej anormalnym otoczeniu gospodarczym. Zaczynają się nam kumulować skutki kilku kryzysów : finansowego z lat 2008-09, fiskalnego z lat 2011-14, pandemii z 2020-21 i obecnej wojny w Ukrainie. To bardzo pesymistyczna teza, ale jeśli jest prawdziwa, to w ciągu najbliższych kilku lat czeka nas raczej bardzo nieciekawa sytuacja gospodarcza w Polsce - powiedział dr Jarosław Klepacki z Uniwersytetu Warszawskiego podczas kameralnego spotkania z dziennikarzami.

Zmiana klimatu gospodarczego

- Źródłem stagflacyjnego szoku, który bardziej przeżywa gospodarka europejska niż amerykańska, jest wojna w Ukrainie. Szok cenowy dotyczący energii czy żywności podkopał zaufanie konsumentów oraz firm do perspektyw gospodarczych, co negatywnie przekłada się na koniunkturę - tłumaczy w rozmowie z money.pl Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.

Podkreśla, że pandemia osłabiła podstawy wzrostu gospodarczego i wpłynęła na to, że nie udało się w pełni odbudować pozrywanych łańcuchów dostaw. Skutkiem polityki "zero covid" w Chinach są niepracujące fabryki i porty, co powoduje braki towarów na świecie oraz wzrost cen. Ekspert dodaje, że nakładają się na to efekty lokalnie prowadzonej polityki makroekonomicznej.