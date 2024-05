Czeski scenariusz powtórzy się w Polsce? "Sporo znaków zapytania"

W mijającym tygodniu poznaliśmy istotne dane makroekonomiczne z Czech. Inflacja w na południe od Polski niemiło zaskoczyła . W kwietniu wyniosła 2,9 proc. rok do roku, co jest sporym skokiem po marcowym odczycie na poziomie 2 proc.

Inflacja w Czechach w górę. Scenariusz powtórzy się w Polsce?

Głównym powodem jest drożejąca żywność. Według ekonomisty Lukáša Kovandy sieci handlowe przestały obawiać się podnosić ceny. - Po Nowym Roku utrzymywały ceny żywności na stosunkowo niskim poziomie, aby pokazać, że odzwierciedliły niższy VAT. Trwało to do Wielkanocy. Kiedy presja mediów i opinii publicznej zelżała, sklepy po cichu podniosły ceny i wróciły na wcześniejsze tory - stwierdził.

Na problem zwrócili też uwagę analitycy PKO BO. "Inflacja CPI w Czechach w kwietniu wzrosła zaskakująco mocno, do 2,9 proc. rok do roku z 2,0 proc. rok do roku (r/r) w marcu. Konsensus zakładał wzrost inflacji w wyraźnie mniejszej skali, do 2,4 proc. r/r. Źródłem niespodzianki były ceny żywności i alkoholu – odpowiadały za 0,84 pp. r/r z 0,89 pp. r/r wzrostu. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 1,7 proc. m/m, a alkohol o 2,2 proc. miesiąc do miesiąca" - napisali.