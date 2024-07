Członkini rządu jednoznacznie o zmianach w 800 plus

hmm 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

..a moja kuzynka twierdzi ,ze starzy muszą pracować tracąc wartosc emerytury na inflacji gdyz przeciez nawet waloryzacja PISowska jej nie pokrywa bo gdy dawali 100zl robiąc sie dobrzy z drugiej kieszeni cenami wyciagali 200zl po to aby rodziny nie zamierzajace pracowac zawsze mialy na dzieci bo najważniejsze dzieci są .... .. mało 500+jak to oglosil Kaczynski "nie zdało egzaminu" wiec maszynka do druku biletow NBP znow poszla w ruch i mamy już 800+ .... a kto na inflacji stracił.?!.. Przecież Kaczynski nie poszedl do kopania rowów na to rozdawnictwo zarobić. ! Ciekawe czy gdyby miał płacić złotem ktorego nie wydrukuje to czy by tez tak rozdawal. No i co cwaniaczki? !inflacja w najlepsze trwa , okradli Was z realu oszczednosci ,,co miesiąc wypłaca sie często drogą nakazu ustawy bez sprawdzania przez pomoc społeczną ,tym co nigdy nie pracowali albo ukrywali zawsze źródła dochodów - jakieś tam zasilki ,wiec po co Im pracować, lecz przeciez Ktos pracujacy musi to z czego finansowac ,wiec ceny lub długi będą rosły ,nic z pustego. A biednych...,naprawde biednych faktycznych przybywa gdy cwaniaki co nie muszą pracować śmieją sie Wam w oczy.