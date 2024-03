Zapaść demograficzna. Jesteśmy o krok od kolejnego fatalnego rekordu

"Spadki przyspieszają"

Wyrok Trybunału i dzietność

300gospodarka.pl podkreśla, że jednym z powodów mniejszej dzietności jest starzejące się społeczeństwo. "Maleje liczba Polek w wieku największej płodności. To efekt starzenia się pokoleń wyżów demograficznych, urodzonych w latach 70. i 80. Mniej potencjalnych matek to mniej urodzeń. To proces naturalny. O ile w 1995 r. liczba kobiet w wieku rozrodczym wynosiła 10,1 mln, to w 2022 r. spadła ona do 8,7 mln" - czytamy.