Czternasta emerytura. Prezydent podpisze ustawę w poniedziałek

Gdy w lutym 2020 roku Andrzej Duda podpisywał ustawę dotyczącą wypłaty "trzynastek", mówił: "Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący". Z kolei w kampanii prezydenckiej obiecał seniorom nawet 24 emerytury w roku .

Póki co jednak w tym roku emeryci i renciści dostaną 13. emeryturę (wypłaty ruszą 1 kwietnia), a w listopadzie lub grudniu - 14. emeryturę. Obie to 1250 zł brutto, ale tylko "trzynastka" trafi do absolutnie wszystkich świadczeniobiorców. W przypadku "czternastki" będzie obowiązywało kryterium dochodowe.