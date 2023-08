Czterodniowy tydzień pracy się sprawdza. Oto wyniki badań

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat skrócenia tygodnia pracy do czterech dni. Zwolennicy i przeciwnicy tego pomysłu przerzucają się argumentami za i przeciw nowemu podejściu do pracy. Nadszedł czas na twarde dane.

Pierwsze takie badania na świecie

18 miesięcy z czterodniowym tygodniem pracy

Co więcej, w przeciwieństwie do poprzednich badań tego typu, raport podkreślił również, że pracownicy byli w stanie w tym czasie skrócić swój średni czas pracy o około cztery godziny, do 34 godzin tygodniowo. Wynikało to z faktu, że pracownicy eliminowali nieefektywności, na które pozwalał dłuższy tydzień pracy – przytacza konkluzje raportu fortune.com