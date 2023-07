Pokolenie Z walczy o czterodniowy tydzień pracy. "Będą żyć gorzej niż ich rodzice"

Pokolenie Z walczy o wolne piątki

Pokolenie Z dostrzega też, że nie ma znaczenia liczba godzin spędzonych w pracy. Liczy się jej wydajność. – Polacy przecież należą do narodów, które pracują najdłużej. Oprócz nas dłużej pracują Grecy. A jak się porównamy z tymi krajami, które są bogatsze od nas i mają o wiele większą wydajność to zobaczymy, że to nie jest kwestia czasu pracy a organizacji i technologii. I my musimy iść w tę stronę – zauważyła publicystka w rozmowie na antenie TOK FM.