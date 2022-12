Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można w przyszłości ubiegać się o kredyt?

Od początku roku do końca września 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 11 086 osób, podczas gdy w całym 2021 roku było to 18,2 tys. takich przypadków. Czy te osoby po przejściu pełnej procedury związanej z upadłością będą miały możliwość ubiegania się o kredyt?