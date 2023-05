Czy warto inwestować w sektor zrównoważonego rozwoju?

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podjęła międzynarodową inicjatywę, której celem jest realizacja w wielu europejskich krajach i nie tylko działań prowadzących do wszechstronnego wzrostu gospodarczego na różnych polach. Warto rozważyć inwestycje w sektor zrównoważonego rozwoju. Jak to robić i dlaczego to dobry kierunek?