Czym jest agitacja wyborcza?

Kiedy ogłaszana jest data nadchodzących wyborów, czy to parlamentarnych, samorządowych, czy do Parlamentu Europejskiego lub na Prezydenta RP, rusza kampania wyborcza. To czas, kiedy poszczególne komitety podejmują zróżnicowane działania, którym celem jest nakłonienie jak największej liczby wyborców do oddania swojego głosu na ich kandydata czy listę wyborczą. Komitety i ich członkowie, a także inne osoby mogą podejmować agitację wyborczą. Co to jest?