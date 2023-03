Cisza wyborcza – czym jest i kiedy obowiązuje?

Okres przed wyborami – czy to parlamentarnymi, do Europarlamentu, samorządu terytorialnego czy na Prezydenta RP, to czas, kiedy trwa kampania. Aktywnie działają w niej komitety zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej. Jednak ostatni dzień przed wyborami jest czasem, kiedy żaden z polityków nie agituje – nie nakłania nikogo do oddania swojego cennego głosu na danego kandydata. Dlaczego? Wiąże się to z ciszą wyborczą. Co to jest?