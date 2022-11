Czym jest depozyt notarialny?

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Wykonuje go osoba z wykształceniem prawniczym, która pracuje w kancelarii notarialnej. Udajesz się do niej w celu np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub dokonania upoważnienia innej osoby do czynności prawnych. Notariusze przyjmują jednak również specyficzne depozyty, nazywane depozytami notarialnymi. Czym one są i jaki jest ich koszt?