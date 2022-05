Czym jest franczyza i kto może ją założyć?

Co oznacza franczyza?

Co to jest franczyza? Jest to model oparty na ścisłej współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Franczyzodawcą jest tu rozpoznawalna marka o ugruntowanej pozycji na rynku, a franczyzobiorcą - przedsiębiorca, który chce wejść na rynek pod znanym szyldem i pod skrzydłami bardziej doświadczonego partnera biznesowego.