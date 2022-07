Czym jest instruktaż stanowiskowy i kiedy jest przeprowadzany?

Instruktaż stanowiskowy – co to jest?

Instruktaż stanowiskowy BHP to właściwie szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Przeprowadza się go w związku z zatrudnianiem nowego specjalisty.

Kiedy jest przeprowadzany instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić pracodawca przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Najczęściej ma to miejsce w przypadku:

Zdarza się, że nie tylko ktoś przyjmowany do pracy odbywa instruktaż stanowiskowy. Przeprowadza się go również w przypadku zmiany warunków wykonywania zadań na danym stanowisku. Mowa tu o takich zmianach jak:

Kto wykonuje instruktaż stanowiskowy?

Najczęściej zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP przed przystąpieniem do pracy czy pracy w zmienionych warunkach jest po prostu przedsiębiorca. Niemniej jednak w istocie to zwykle nie on prowadzi takie szkolenie. Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy? Zgodnie z prawem będzie to wyznaczona osoba kierująca pracownikami lub sam przedsiębiorca, ale zawsze prowadzący instruktaż powinien mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz być przeszkolony w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.