Czym jest konto maklerskie i jakie daje zyski?

Czym jest konto maklerskie?

Rachunki czy konta jednoznacznie większości z nas kojarzą się z ofertą bankową. Tymczasem niekoniecznie muszą być udostępniane właśnie przez instytucje bankowe, czego najlepszy przykład stanowi konto maklerskie. Co to jest? To elektroniczny zapis, jaki prowadzony jest przez biuro lub dom maklerski na rzecz swojego klienta. Takie konto umożliwia w pierwszej kolejności realizację inwestycji na giełdzie papierów wartościowych. To narzędzie powinien mieć każdy inwestor, zarówno początkujący, jak i doświadczony, jeśli chce składać zlecenia kupna i sprzedaży walorów giełdowych.