Czym jest satoshi – ile kosztuje i od czego wzięła się jego nazwa?

Czym jest satoshi?

Tak jak dolary amerykańskie dzielą się na centy, a złotówka na grosze, tak bitcoin również ma mniejszą jednostkę – satoshi. Co to jest w praktyce? Ta najmniejsza jednostka słynnej kryptowaluty podawana jest z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku. Nie jest ona tak popularna jak BTC, ale w przyszłości może się to zmienić. Najpewniej, podobnie jak bitcoin, satoshi zyska własny symbol.

Satoshi Nakamoto

W tym miejscu warto wspomnieć o Satoshi Nakamoto i wątpliwościach z nim związanych. Pomimo faktu, że odegrał on ogromną rolę w rozwoju kryptowalut, nikt do tej pory nie wie, kim jest. Nie wiadomo nawet, czy jest to jedna osoba czy grupa programistów, którzy wspólnie stworzyli manifest bitcoina. On sam nie zdecydował się ujawnić, choć wiadomo, że w jego posiadaniu może znajdować się ponad 1 mln BTC, ale przez lata pozostają one nieaktywne.

Jak działa satoshi?

By zrozumieć, jak działa satoshi, trzeba nakreślić w pierwszej kolejności, na czym polega wydobywanie (kopanie) bitcoinów. Polega to na rozwiązywaniu skomplikowanych operacji matematycznych, co jest możliwe dzięki dużej mocy obliczeniowej tzw. koparek, czyli komputerów służących do kopania BTC. Górnicy kryptowalutowi rozwiązują łańcuch złożonych operacji matematycznych, a ciągi te komplikują się coraz bardziej wraz ze wzrostem liczby wykopanych już bitcoinów. Ich liczba zgodnie z manifestem Satoshi Nakamoto jest ograniczona do 21 mln sztuk.

Nie każdy kopacz może pozwolić sobie na wykopanie całego bitcoina, ponieważ wymaga to spożytkowania wręcz olbrzymiej energii. Dlatego też wartość BTC wzrasta w czasie.

Podział bitcoina na satoshi jest przydatny, zwłaszcza że wielu użytkowników operuje niewielką ilością BTC, a właściwie ułamkiem pojedynczych bitcoinów. Istnienie satoshi sprawia, że transakcje z użyciem BTC stają się łatwiejsze do odczytania i zrozumienia. Ponadto wprowadzenie tej jednostki kryptowalutowej miało na celu dokładniejsze obliczanie kryptowalut i wskazywania jej posiadaczom, ile BTC właściwie posiadają.

Ile jest warte satoshi?

Wartość bitcoina ulega dynamicznym zmianom na giełdach kryptowalutowych na świecie, dlatego też modyfikuje się wartość satoshi. Kurs tej jednostki kryptowalutowej jeszcze latem 2022 roku wynosił 0,001 zł, ponieważ za 1 BTC trzeba było zapłacić około 100 000 zł. Jednak najmniejszą możliwą do nabycia w ramach kryptowalut jednostką za złotówki będzie 0,01 zł, a więc za taką sumę można było wówczas uzyskać 10 satoshi.

Ile satoshi przypada na 1 bictoin?

Ile satoshi to 1 bitcoin? 1 BTC odpowiada 100 000 000 satoshich, analogicznie 1 satoshi (inaczej 1 sato) to 0,00000001 BTC. 100 sato jest równe 0,00000100 BTC. Choć satoshi coin to zaledwie stumilionowa część BTC, to jednak inwestorzy w praktyce częściej mogą wykorzystywać taką jednostkę niż BTC jako takiego. Wyrażenie bitcoina w satoshi może podnieść jego atrakcyjność w oczach samych nabywców.

Fakt, że można kupować nie całego, a tylko ułamek bitcoina, dla wielu inwestorów jest korzystny. Satoshi będący stumilionową częścią bitcoina sprawia, że gracze kryptowalutowi mogą kupować tylko pewną liczbę satoshi, inwestując przy tym w BTC na dowolną skalę. Trzeba podkreślić, że kupując satoshi, inwestor inwestuje w bitcoina, bo obie te kryptowaluty są technicznie tym samym.

