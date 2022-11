Jak bezpiecznie kupować kryptowaluty? O czym należy pamiętać?

Ile jest kryptowalut i ile są warte?

W 2009 roku powstał Bitcoin, czyli najsłynniejsza i najbardziej wartościowa kryptowaluta. Nie jest ona jednak jedyną, jaka istnieje na rynku. W międzyczasie powstało tysiące monet, różniących się między sobą pod wieloma względami. Jest ich około 1500. Do najbardziej znanych zalicza się Litecoin, Ethereum, Ripple czy Dogecoin. Każda z nich ma inną cenę, wahającą się w przedziale od ułamków centa do dziesiątek tysięcy dolarów, jak to jest w przypadku BTC.

Ile jest kryptowalut? Trudno to zliczyć, zwłaszcza że wciąż pojawiają się nowe. Natomiast regularnie publikowane są raporty dotyczące wartości rynku kryptowalut. Od stycznia 2021 roku przekraczała ona bilion dolarów amerykańskich, by w połowie 2022 roku spaść do poziomu 926 mld USD. Warto przypomnieć, że jeszcze w listopadzie 2021 roku rynek ten był wart więcej niż 2,9 bln USD. Spadki kursów poszczególnych kryptowalut doprowadziły do tego, że rynek tracił na wartości, ponieważ inwestorzy odwrócili się od bardziej ryzykownych aktywów. Do nich zaliczane są kryptowaluty.

Co warto wiedzieć przed zakupem kryptowalut?

Rosnąca popularność kryptowalut, zwłaszcza w okresie, gdy lokaty czy konta oszczędnościowe przynosiły symboliczne zyski, spowodowała, że wielu początkujących inwestorów zdecydowało się na zainwestowanie w cyfrowe aktywa. Jak kupić kryptowaluty?

Jaka jest istota kryptowalut i jak one działają? Nie można ich sprowadzać wyłącznie do kategorii alternatywy dla walut tradycyjnych. Kryptowaluty przede wszystkim są niezależne względem działania banków centralnych. Nie ma jednej, centralnej instytucji, która zajmowałaby się ich emisją i kontrolą przepływu. Wiele z nich, jak chociażby Bitcoin, ma ograniczoną podaż, jaka wpływa na ich wycenę.

Większość kryptowalut opiera funkcjonowanie na technologii blockchain, czyli łańcucha bloków, a transakcje nimi odbywają się z wykorzystaniem inteligentnych kontraktów. Oprócz funkcji płatniczej kryptowaluty mogą umożliwiać budowanie zdecentralizowanych aplikacji i serwisów czy naśladować zmiany cen prawdziwych instrumentów. Odrębną grupę stanowią kryptowaluty wynalezione dla żartu – memcoiny, ale i one radzą sobie często znakomicie na ich mocno zróżnicowanym rynku.

Kiedy już wiesz, jak kształtuje się rynek kryptowalut i jakie czynniki wpływają na ich cenę, możesz rozpocząć inwestycje z udziałem aktywów cyfrowych tego typu. Jak to zrobić?

Jak i gdzie kupić kryptowaluty?

Istnieje kilka sposobów na to, by stać się posiadaczem kryptowalut. Jak kupić je, będąc początkującym inwestorem na rynku aktywów cyfrowych? Pierwszym krokiem będzie wybranie miejsca, gdzie są one oferowane. Może to być: giełda kryptowalutowa,

dom maklerski,

kantor kryptowalutowy,

bitomat. Najwygodniejszą i najczęściej wybieraną opcją na zakup kryptowalut jest wybór oferty jednej z giełd kryptowalutowych. Wystarczy, że założysz konto na wybranej, co można zrobić w trybie online, byś mógł kupować, sprzedawać i przechowywać kryptowaluty – na giełdzie, lub przekazywać je do swojego cyfrowego portfela z indywidualnym kluczem prywatnym. Do najbardziej znanych należą: Coinbase, Binance, Zonda czy Kanga.Exchange.

Niektóre giełdy dają szansę na zachowanie pełnej anonimowości przy kupowaniu kryptowalut. Jak to robić bez weryfikacji? Pozwalają na to zdecentralizowane giełdy – DEX, które nie wymagają od użytkowników wprowadzania danych osobowych podczas rejestracji konta. Jest to możliwe także w przypadku wyboru bitomatów.

Po założeniu konta będziesz mógł na giełdzie kupić wybrane aktywa. Jak kupować kryptowaluty za złotówki? Jeśli tylko taka opcja płatności w walucie polskiej istnieje na danej giełdzie, będziesz mógł to zrobić. Giełdy pobierają też z reguły opłaty za dokonywane transakcje.

Bezpieczne przechowywanie kryptowalut

Kiedy już na Twoim koncie na giełdzie znajdą się kryptowaluty, zabezpiecz je przed kradzieżą, np. w wyniku ataku hakerów. Dobrym pomysłem jest przechowywanie cyfrowych aktywów poza giełdą, w osobistym portfelu cyfrowym, do którego tylko Ty będziesz mieć klucz prywatny.

Same giełdy także mogą pozwalać na przechowywanie w nich kryptowalut, ale atak na giełdę ze strony hakerów może Cię skutecznie pozbawić kupionych uprzednio aktywów cyfrowych.

