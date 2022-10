Czym jest średnia krajowa i jak należy ją rozumieć?

Czym jest średnia krajowa?

Ponadto GUS podaje do wiadomości publicznej średnią krajową w gospodarce narodowej, która obejmuje znacznie większą liczbę zbiorowości, ponieważ to pensja nie tylko w sektorze przedsiębiorstw. Podawana jest ona raz na kwartał i raz w roku dla całego kraju oraz oddzielnie dla poszczególnych województw.

Ile wynosi średnia krajowa w Polsce?

Od wielu lat widoczny jest trend wzrostowy w zakresie wysokości średniej krajowej. Ile wynosi aktualnie? GUS podał, że we wrześniu 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6877,81 zł, czyli wzrosło o 14,5 proc. rok do roku. Pensja ta dotyczy podmiotów z sektora przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób. Jeśli chodzi o średnią krajową netto, czyli pensję, jaką przeciętny pracownik z sektora przedsiębiorstw otrzymuje "na rękę", to jest to kwota 4 888,53 zł.