Wypowiedzenie umowy zlecenia — o czym warto wiedzieć?

Umowa zlecenie jest zaliczana do grona umów cywilnoprawnych, które pozwalają m.in. na zaangażowanie do pracy czy zawarcie współpracy z innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Wszystkie warunki zawierania umów-zlecenie znajdują się w przepisach Kodeksu cywilnego. Regulują one również kwestię wypowiedzenia takiej umowy. Jak wygląda to w praktyce?