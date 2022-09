Czym palić w piecach? Prawie połowa Polaków nie ma zapasów węgla na zimę

tom 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

O domach energooszczędnych mówi się od 25 lat. Do niektórych to trafiało inni nie przejmowali się tym. Dziś niestety przyszedł czas że ci co nie przejmowali się takimi tematami mają pod górkę. W Polsce ok 60% budynków mieszkalnych nie ma żadnej izolacji termicznej. Szkoda że tak to wygląda.