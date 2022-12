Czym są bitomaty i jak z nich korzystać?

Czym są bitomaty?

Szacuje się, że na świecie jest obecnie niemal 40 tys. kryptowalutowych bankomatów, jak często określane są bitomaty. W istocie masz tu do czynienia z maszyną, która pozwala na dokonanie wymiany kryptowalut na gotówkę oraz na odwrót – wymianę gotówki na cyfrowe aktywa. Niekoniecznie zresztą muszą to być bitcoiny , od których maszyny te wzięły nazwę.

Bitomat to połączenie słów "bankomat" i "bitcoin". Maszyny te wyglądają właściwie tak samo jak tradycyjne bankomaty, do których zdążyliśmy już przywyknąć. Ich działanie ma jednak zupełnie inny charakter. Jak działa bitomat? Pozwala na inwestowanie w kryptowaluty i realizację zysków z tego tytułu. W istocie masz do czynienia z bankomatem bitcoinowym lub kryptowalutowym, który podłączony jest do sieci i dzięki temu umożliwia klientom zakup cyfrowych aktywów za pomocą zdeponowanej gotówki.