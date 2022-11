Czym są dobra luksusowe?

Co jest dobrem luksusowym?

Powszechnie przyjmuje się definicję dóbr luksusowych wskazującą na to, że są one rodzajem produktów konsumpcyjnych o określonych cechach szczególnych, takich jak: wysoka cena,

wysoka jakość,

symboliczna, znana marka,

wysoka niepowtarzalność. Użyteczność funkcjonalna dóbr luksusowych w porównaniu do ich ceny wydaje się stanowczo zbyt niska. Płacisz więc za coś, co nie będzie tak funkcjonalne i trwałe, jak wskazywałaby na to cena.

Trudno jest podać jednoznaczną, zawsze możliwą do zastosowania definicję dobra luksusowego. Ważne jest to, że dobra tego rodzaju są wyjątkowe, oryginalne i niepowtarzalne. Limitowana liczba takich dóbr, produkcja małoseryjna lub nawet ręczna i jednostkowa wskazuje na to, że posiadacz tych przedmiotów może mieć dzięki nim poczucie własnej wyjątkowości. Nic więc dziwnego, że trzeba za nie zdecydowanie więcej zapłacić.

Należy także podkreślić, że w przypadku dóbr luksusowych są one dobrami przynoszącymi uznanie właścicielowi. Są ekskluzywne, trudno dostępne, a ich wartość jest znacznie wyższa w porównaniu do ceny towarów dostępnych powszechnie na rynku.

Zastosowanie dóbr luksusowych również wskazuje, jaki mają one charakter. Zaspokajają bowiem ekstrawaganckie potrzeby konsumenta, choć w wielu przypadkach mogą być instrumentem inwestycyjnym, czyli dobrem, które pozwoli na przechowywanie wartości.

Jak inwestować w dobra luksusowe?

Dobrą praktyką przy inwestowaniu jest dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Polega to na lokowaniu swoich pieniędzy w różne aktywa, do których można włączyć także dobra luksusowe. Co prawda nie należą one do najpopularniejszych form służących pomnażaniu pieniędzy, ale nie brakuje osób, które w ten sposób dywersyfikują swoje inwestycje.

W dobra luksusowe inwestować można w sposób bezpośredni, czyli poprzez rzeczywiste wchodzenie w posiadanie luksusowych zegarków, biżuterii, alkoholi, samochodów czy wytworów sztuki. Dzięki nim inwestujesz w rzeczy, których wartość nie spada, dlatego pozwalają one chronić wartość pieniądza w czasie, np. przed inflacją. Jak to możliwe, że dobra luksusowe pozostają bardzo wartościowe przez długi czas? Przykład klasycznej, legendarnej torebki Chanel Classic Flap Bag najlepiej to zobrazuje. Szacuje się, że jej wartość z roku na rok rośnie o 10 proc.

W dobra luksusowe można także inwestować za pośrednictwem funduszy dóbr luksusowych. Dzięki temu nie Ty podejmujesz decyzję o tym, co kupić, ale robi to osoba zarządzająca w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w którym masz wykupione jednostki uczestnictwa.

Jak można zarabiać na dobrach luksusowych?

Dla wypracowania możliwie największych zysków z tytułu inwestycji w dobra luksusowe trzeba kupować produkty kultowe, łatwo zbywalne, chodliwe, a najlepiej limitowane modele, na które popyt jest wysoki, a podaż minimalna, a nawet jednostkowa. Po kilku miesiącach czy latach takie dobro luksusowe jest w stanie nawet zwielokrotnić swoją wartość.

Wtedy sprzedaż danej rzeczy przynosi spodziewane zyski, których poziom przewyższa inflację. Ważne jest to, że najpierw musisz ulokować wyższą kwotę pieniędzy w wyselekcjonowane dobra ekskluzywne, by móc z czasem na nich zarobić. Trzeba więc zgodzić się na zamrożenie swoich środków finansowych.

Jeśli nie chcesz sam decydować o zakupie dóbr luksusowych, wybierz fundusz, który zrobi to za Ciebie. Przykładem może być fundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny. Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 24 października 2022 roku wynosiła 245,98 zł. Nie trzeba więc dysponować sześciocyfrowymi kwotami, aby móc rozpocząć takie inwestycje. Przytoczony fundusz inwestuje w spółki z całego świata, które mają silne i rozpoznawalne marki, gwarantujące stabilny, długoterminowy rozwój. Branża wspierana jest przez dynamiczny wzrost liczebności zamożnych klientów na przestrzeni ostatnich lat, którzy zwracają uwagę na estetykę i jakość wykonania. Subfundusz dóbr luksusowych – przykład PKO zarządzany jest aktywnie i inwestuje zarówno w producentów, jak i dystrybutorów branży dóbr luksusowych.

Podatek od dóbr luksusowych

W Polsce nie ma podatku od dóbr luksusowych, ale już przy inwestowaniu w nie i czerpaniu korzyści z tytułu inwestowania w fundusze inwestycyjne dochody z niego będą opodatkowane 19-procentowym podatkiem.

Niemniej np. w Kanadzie wprowadzono podatek od dóbr luksusowych. Od 1 września 2022 roku podatek ten jest nakładany na każdy nowy zakupiony pojazd, którego wartość rynkowa przekracza 100 000 USD oraz łodzie wycenione powyżej 250 000 USD. Nowa stawka wynosi 10 proc. pełnej wartości przedmiotu, a podatek ma być nałożony z mocą wsteczną na wszelkie umowy sprzedaży sporządzone na piśmie zawarte w całym 2022 roku.

