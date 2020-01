Davos. Premier Morawiecki spotkał się z kuzynką. To szefowa YouTube'a

"Polaków można spotkać wszędzie. Chyba wszyscy w Polsce wiedzą co to jest YouTube, ale pewnie nie wszyscy wiedzieli, że jego szefową jest Suzan Wójcicki. Na pewno Was zaskoczę, ale Suzan jest moją daleką kuzynką z serca Świętokrzyskiego" - napisał Morawiecki na swoim profilu na Facebooku.