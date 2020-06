Debata prezydencka w TVP. Biedroń o 4,25 zł premii w szpitalu: "To nie jest Polska godności"

Robert Biedroń tłumaczył w trakcie debaty, że temat społeczności LGBT jest dzisiaj tematem zastępczym. W jego ocenie ludzie ci są "symbolem pogardy" poprzednich rządów PO-PSL oraz Zjednoczonej Prawicy, gdyż przez ostatnie lata nie zrobiono dla tej społeczności nic.

Uzasadniając tę tezę, Biedroń powołał się na sytuację pielęgniarki, którą opisywaliśmy w money.pl. W niedzielę otrzymaliśmy skan przelewu na konto jednej z pielęgniarek opiewający na kwotę 4,25 zł z dopiskiem "dodatek NFZ", co miało oznaczać, że jest to premia za pracę w czasie epidemii. Co o tym powiedział kandydat Lewicy na prezydenta?

- Bo to oni (rządy PO-PSL i Zjednoczonej Prawicy - red.) likwidowali połączenia autobusowe i kolejowe, zamykali szpitale i szkoły. To oni doprowadzili do tego, że pielęgniarka z Krakowa, która pracowała ponad 200 godzin, dostała 4 zł 25 gr dodatku. To nie jest Polska godności - ostro ocenił Biedroń.

- Czy chcielibyście żyć w Polsce rządzonej przez tych facetów? Oni w ogóle nie mają odwagi do zmiany, a w polityce się jest dla zmiany - tłumaczył Biedroń widzom debaty prezydenckiej. - Jeżeli prezydent nie ma odwagi o to, żeby każdy był równo traktowany, to co to jest za prezydent? - pytał ironicznie.

Chociaż premia jest prawdziwa, to jednak ma drugie dno. Sytuację pielęgniarki, na którą się powołał Biedroń, Narodowy Fundusz Zdrowia już skomentował. Wytłumaczył, że nie ma to związku z walką z koronawirusem, jak wynika z tytułu przelewu.

"Kwota, o której mowa w artykule nie ma żadnego związku z dodatkowym wynagrodzeniem przysługującym personelowi medycznemu, który zajmuje się chorymi na COVID-19 w związku z ograniczeniem zatrudnienia do jednego miejsca" - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

"Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, którego dotyczy publikacja, nie składał wniosku o uzyskanie rekompensaty przysługującej pracownikom medycznym za pracę w jednym miejscu. To wynagrodzenie przysługuje m.in. lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym pracującym w szpitalach jednoimiennych lub na oddziale zakaźnym, czyli jednostkach wpisanych do specjalnych wykazów wojewodów" - czytamy dalej.

