"Die Welt": Polska odczuwa skutki konfrontacji USA z Chinami

Według warszawskiego korespondenta gazety Philippa Fritza Chiny mają strategiczny plan dla Europy Środkowej i Wschodniej, będący częścią projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Od 2012 roku Pekin prowadzi z regionem rozmowy o współpracy gospodarczej w formacie „16 plus 1”. Uczestniczy w nim 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z których 11 należy do UE. W kwietniu do formatu dołączył siedemnasty europejski kraj - Grecja. „W chińskim planie wschodni Europejczycy mają inną rolę niż Niemcy czy Francja, skąd pozyskiwane mają być marki i know-how. „W krajach formatu >17 plus 1< poprzez inwestycje w infrastrukturę Chiny chcą w dłuższej perspektywie uzyskać polityczne wpływy i ograniczyć wpływ Waszyngtonu, Paryża czy Berlina” - ocenia „Die Welt”.