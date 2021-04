Dług publiczny. Ponad 400 mld zł w dwa lata. Resort podał prognozy

Oznacza to, że na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie prawie 1,5 biliona złotych (według prognozy Ministerstwa Finansów będzie to dokładnie 1 bln 478,8 mld zł).

To gigantyczna kwota, którą trudno sobie nawet wyobrazić. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski - bez wyjątku, od dzieci do najstarszych - to około 39 tys. złotych. Aż około 11 tys. z tej kwoty to dług, który powstał (lub powstanie) w latach 2020-21.

Wielkość zadłużenia można także pokazać w relacji do Produktu Krajowego Brutto. Polska z wynikiem 57,5 proc. PKB w 2020 roku wypada lepiej niż wiele innych krajów Wspólnoty. W strefie euro relacja długu publicznego do PKB wzrosła do 98 proc., a w UE do 90,7 proc.