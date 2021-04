NBP wywołał burzę. Nam tłumaczy, o co chodzi z tą gotówką

"Dążymy do zachowania nieutrudnionego dostępu do emitowanych przez NBP banknotów i monet" - wyjaśnia NBP w komentarzu przesłanym money.pl. Bank Centralny, który chce obowiązku akceptowania płatności żywym pieniądzem, podkreśla, że chodzi też o wolność wyboru sposoby oszczędzania. A co z cyfrowym złotym? NBP ocenia potrzeby polskiego rynku w tym zakresie.