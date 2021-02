Dobry wynik eksporterów. Wiceminister: ”Szybka adaptacja”

"Oczekujemy w 2021 roku przyspieszenia naszych obrotów towarowych, w tym większego po stronie eksportu, co jednocześnie zaowocuje dalszym wzrostem dodatniego salda obrotów. Spodziewamy się, że dynamika eksportu towarów będzie wyraźnie przewyższać dynamikę PKB" – powiedział.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku eksport spadł o 0,3 proc. w skali roku do 237,5 mld euro. Import zaś spadł w tym okresie o 4,8 proc. rok do roku i wyniósł 225,5 mld euro.