Dodatek funkcyjny – kto go dostaje?

Podstawowym prawem pracownika jest uzyskiwanie regularnie wynagrodzenia za wykonywaną pracę zawodową. Gwarantuje to Kodeks pracy. Jednocześnie podstawowa pensja nie musi być jedynym wynagrodzeniem otrzymywanym przez zatrudnionego. W niektórych przypadkach może on uzyskiwać także dodatek funkcyjny. Czym on jest i ile wynosi? Kto ma prawo do wypłaty dodatku funkcyjnego?