Dodatki dla medyków liczone od początku listopada. Niedzielski: Wydałem polecenie NFZ

To ważna deklaracja, ale pozostają jeszcze znaki zapytania wokół sposobu przyznawania pieniędzy oraz tego, kto powinien być objęty dodatkami.

- Konsekwentnie realizujemy nasz plan i zapowiedź, która została złożona przy okazji przedłożenia projektu ustawy, gdzie dodatki dotyczą medyków skierowanych do pracy przez wojewodów - podkreśla minister.

- Oczywiście zanim dojdzie do wypłat musi nastąpić proces aneksowania umów między szpitalem a NFZ, ale niezależnie ile ten proces będzie przebiegał, to i tak zwiększone wynagrodzenie zostanie naliczone od początku listopada - podkreśla Niedzielski.

Zastrzega jednak, że nie widzi przesłanek do realizacji pomysłu, by dodatkowe wynagrodzenie było dla wszystkich. To - według niego - byłoby poniekąd niesprawiedliwe wobec tych, którzy całość swej pracy poświęcają walce z COVID-19.