Polska gospodarka nie jest najbardziej odporna na kryzys. Druga fala COVID-19 wyhamuje odbicie

Już przy pierwszym uderzeniu koronawirusa w Europie eksperci zapowiadali, że jesienią nadejdzie druga fala zachorowań. Nie wszyscy jednak spodziewali się, że będzie to tak mocny cios.

Pod naporem szybko narastających nowych zakażeń kolejne kraje stosują coraz większe restrykcje, a to będzie miało odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej. Trudniejszej, niż mogło się wcześniej wydawać - wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej.

"W ostatnich tygodniach ponowny wzrost liczby zakażeń doprowadził do kolejnego wprowadzenia środków zaradczych przez wiele państw członkowskich. Oczekuje się, że będą one obciążać aktywność gospodarczą i nastroje w krótkim okresie, z negatywnymi skutkami dla konsumpcji i inwestycji" - wskazują unijni eksperci.

Dodają, że towarzyszyć temu będzie znaczący wzrost deficytów budżetowych i zadłużenia poszczególnych krajów, które w celu ratowania miejsc pracy uruchomiły gigantyczne środki. Na poziomie UE tegoroczny deficyt ma wzrosnąć do 8,75 proc. PKB.

Polska nie jest już numerem jeden

Jak wypadamy na tle Europy? Polska należy do tej grupy krajów, gdzie tegoroczna recesja będzie łagodniejsza, niż prognozowano na początku pandemii. Za to część negatywnych skutków przeniesie się na przyszły rok i w efekcie odbicie będzie wyraźnie słabsze.

Mapa prognoz PKB

Kosztowna walka. Obronimy miejsca pracy?

Walka rządu z ekonomicznymi skutkami pandemii będzie sporo kosztowała nasz budżet. KE szacuje, że deficyt będzie stanowił równowartość 8,8 proc. PKB. I to jeden z większych wyników w Europie. Niemcy, mimo ogromnych pieniędzy wpompowanych w gospodarkę, mogą skończyć ten rok z budżetem na minusie rzędu 6 proc. PKB.

W kolejnym roku deficyt Polski powinien być blisko połowę mniejszy, ale dalej daleko będzie rządowi do zbilansowania dochodów i wydatków budżetowych. Pocieszeniem może być fakt, że pod tym względem na tle innych krajów powinniśmy już lepiej wyglądać.

W pewnym momencie część ekonomistów zaczęła się zastanawiać, czy spory deficyt nie spowoduje dużego przyrostu długu publicznego. Według prognoz unijnych urzędników w tym i przyszłym roku nie przebijemy granicy 60 proc. PKB (próg konstytucyjny). Jest szansa, że od 2022 roku uda się go nawet nieco zmniejszyć.

Warto podkreślić, że jeszcze na wiosnę unijni urzędnicy kreślili scenariusz (wcale nie najczarniejszy), w którym bezrobocie miało się co najmniej podwoić - do 7,5 proc. I to w tym roku. Rynek pracy okazał się znacznie bardziej odporny na zawirowania.