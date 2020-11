RPP budowała napięcie, a efektów brak. Znamy za to nowe prognozy PKB i inflacji

Z dużej chmury mały deszcz - tak można delikatnie skomentować finał posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Jego historia przypominała dobry thriller, w którym z minuty na minutę rośnie napięcie. Jednak tylko do czasu. Ostatecznie jest dość duże rozczarowanie.

Pojawiły się spekulacje na temat możliwości obniżenia stóp procentowych, a nawet wprowadzenia ujemnego oprocentowania, co byłoby historycznym wydarzeniem. Co więcej, napięcie rosło z każdą godziną, bo RPP wstrzymywała się długo z publikacją komunikatu. Zrobiła to dopiero około 15:35.