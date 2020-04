Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. Kto może ubiegać się o pomoc?

Żeby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń dla swoich pracowników, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące, by móc tym samym wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.