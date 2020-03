Tarcza antykryzysowa. Kto może liczyć na pomoc? Oto wszystko, co musisz wiedzieć

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej – jeśli suma jego wynagrodzeń uzyskana w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była mniejsza niż 1300 zł brutto ( 50 proc. najniższego wynagrodzenia), dostanie on łączną kwotę z tychże wynagrodzeń z miesiąca poprzedniego, a nie całe postojowe.

Przykład: jeśli ktoś złoży wniosek o postojowe w kwietniu 2020r. a zarobił na umowie zlecenie w marcu 2020r. 500 zł brutto, to taką kwotę dostanie, a nie 2080 zł.

Warunki, jakie należy spełniać, by móc ubiegać się o postojowe i umorzenie składek ZUS:

WAŻNE! Świadczenie postojowe możesz łączyć ze zwolnieniem z opłat do ZUS. Możesz również oba te świadczenia pobierać wraz z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Pomoc jest udzielana wyłącznie na twój wniosek. Zwolnienie z ZUS powoduje, że państwo uzupełnia składki. Zachowujesz ciągłość ubezpieczenia i prawo do świadczeń, które miałeś do tej pory.

- czyli firma, która zatrudnia do 9 osób i w ciągu dwóch ostatnich lat obrachunkowych miała przychód nie większy niż 2 mln euro.

Warunek, jaki należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na pracowników, siebie i uzyskać pożyczkę w Urzędzie Pracy:

Zgłosiłeś się do ZUS jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r.

Przykład: Jeśli obniżysz pracownikom wymiar czasu pracy do ustawowej połówki etatu, ale ich wynagrodzenie spadnie poniżej 2600 zł brutto ( minimalne krajowe), to nie dostaniesz przestojowego.

Warunki, jakie musisz spełnić, by móc skorzystać z dopłaty do wynagrodzeń ( przestojowe lub obniżony wymiar czasu pracy):

Warunki, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z elastycznych form czasu pracy:

Będziesz obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku zwrócisz dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu w którym zwolniłeś pracownika/ów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej do zwrotu.