Donald Trump nie popuści Francji. Jest odpowiedź na podatek cyfrowy, będzie walka o wina

Wy podatkiem w nas, to my podatkiem w was - tak w dużym skrócie można określić reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych na podatek cyfrowy wprowadzony właśnie we Francji. To zresztą może być ostrzeżenie i dla Polski, która myśli o podobnym rozwiązaniu. Zapowiedział je już premier Mateusz Morawiecki, choć szczegółów nie ma.