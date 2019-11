Donald Tusk z przesłaniem do Brytyjczyków: nie bójcie się powstrzymać brexitu

Donald Tusk zwraca się z przesłaniem do brytyjskich wyborców. - Nie poddawajcie się w powstrzymaniu brexitu - stwierdził szef Rady Europejskiej cytowany przez brytyjski dziennik "The Guardian". Czym, choć nie wprost, to jednak opowiedział się za przeciwnikami obecnego premiera Borisa Johnsona, który obiecał doprowadzić brexit do końca.