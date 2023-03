"Babciowe" od KO. Donald Tusk zapowiada nowe świadczenie socjalne. Otrzymają je młode matki

Na spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy Donald Tusk stwierdził, że po urodzeniu dziecka matki mają problem z powrotem do pracy . Wszystko przez fakt, że albo nie mają z kim zostawić dziecka, albo też nie mają pieniędzy, by opłacić opiekunkę . Stąd właśnie nowa propozycja programu socjalnego.

"Babciowe" od KO. 1,5 tys. zł dla młodych matek

Nowe świadczenie socjalne ma zagwarantować 1,5 tys. zł dla matek, które chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim . Pieniądze te kobiety mogłyby przeznaczyć np. na żłobek, opiekę lub dla babć, które opiekują się wnukami w czasie pracy. – Zobaczcie, jakie byłoby to sprawiedliwe, gdyby rodzina mogła uhonorować wysiłek babć – stwierdził polityk.

"Babciowe" w wysokości 1,5 tys. zł. "Państwo nie straci"

W tym przypadku mówimy o sytuacji, gdzie wszyscy wygrają. Matka, jak chce, wraca do pracy, ma trochę więcej środków i tymi środkami się dzieli po to, żeby dziecko miało opiekę. A z punktu widzenia nas wszystkich, państwa, nikt na tym nie traci. Bo jak matka wraca do pracy, zaczyna płacić składki, a te pieniądze w tej, a nawet większej kwocie, wracają do budżetu – zauważył Donald Tusk.