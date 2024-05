Dopłaty do usług melioracyjnych. Czas rozpocząć konkretne inwestycje

Przedsiębiorcy zajmujący się zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych unijną dotację mogą przeznaczyć na zakup maszyn niezbędnych do regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, do układania drenażu, kopania stawów oraz zbiorników, a także do utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Portfolio Grausch i Grausch zawiera całą gamę maszyn i urządzeń uznanych producentów – firma jest wyłącznym dystrybutorem marki Develon w Polsce (dawniej znanej jako Doosan Construction Equipment), kojarzonej z nowatorskimi produktami i innowacyjnymi rozwiązaniami w branży maszyn budowlanych. Najczęściej kupowane maszyny w ramach uzyskanych środków to m.in. minikoparki o masie roboczej od 2 do 10 ton, koparki kołowe – najchętniej wybierane przez klientów to modele o masie roboczej 16-20 ton, a także średniej wielkości koparki gąsienicowe o różnej konfiguracji szerokości podwozia oraz uniwersalne koparko-ładowarki o masie roboczej ok. 9 ton.