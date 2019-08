Drogi krajowe pod lupą NIK. Jeździ się lepiej, ale remonty nawierzchni niebezpiecznie się wydłużają

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się stanowi nawierzchni dróg krajowych. Oceniła, że odsetek dróg krajowych "w dobrym stanie" w okresie 2001-2018 wzrósł z 28,5 proc. do 59,3 proc. Przy takim tempie na doprowadzenie wszystkich dróg krajowych do dobrego stanu, potrzeba kolejnych 22 lat - donosi "Rzeczpospolita".

Krzysztof Kwiatkowski, który do niedawna był prezesem NIK, uważa, że jest to nie do zaakceptowania biorąc pod uwagę, że dotyczy to dróg publicznych o najwyższej kategorii, z których część wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej.