Drugi lockdown w Polsce? Wiceminister finansów nie wyklucza takiego scenariusza

Wysokie statystyki zakażonych w Polsce każą się zastanowić, na ile możliwy jest powrót do czegoś, co już w naszym kraju obserwowaliśmy. Chodzi o pełne zamrożenie gospodarki jak w marcu czy kwietniu.

Szczepionka na koronawirusa do końca 2020 roku. WHO śledzi postępy ponad 170 firm

Jak to określił, nie będzie to totalny lockdown, ale punktowe wyłączanie sektorów gospodarki. Jakby to mogło wyglądać w praktyce?