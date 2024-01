Duża kara dla dewelopera. "Podkreślał korzyści z pominięciem informacji o ryzyku"

W komunikacie prasowym UOKiK wskazał, że spółki z grupy HRE Investments do 8 listopada 2023 r. prowadziły działalność inwestycyjną i deweloperską. Proponowały nabywcom, także klientom indywidualnym, zakup udziałów w spółkach celowych należących do grupy, powołanych do realizowania inwestycji w nieruchomościach.