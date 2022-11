Duży przemysł czeka na wsparcie. Dla wielu branż to być albo nie być

Ekspert: program rekompensat ważny, ale to nic nowego

Dlatego informacja o tym, że jeszcze w listopadzie do energochłonnych branż trafi blisko 800 mln zł, napawa dużym optymizmem. Problem w tym, że są to środki, które przedsiębiorstwa z sektora przemysłu dostają co roku. Pochodzą one z aukcji uprawnień do emisji. Udzielone im w ten sposób wsparcie ma im rekompensować wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2.