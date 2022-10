Politycy fundują biznesowi rollercoaster. "Jeden wpis ministra naraża firmy na straty"

- Tego typu sytuacje za granicą są nie do pomyślenia. Zainteresowałaby się nimi już prokuratura - twierdzą nasi rozmówcy.

- Wypowiedzi polityków stają się coraz większym problemem, bo mają bezpośredni wpływ na giełdę, w tym inwestorów. W dodatku często są to komentarze na granicy obowiązującego prawa. Dlatego dziwię się, że dotąd nikt z GPW i KNF na to nie zareagował. Na przykład w USA zainteresowałaby się tym już prokuratura - komentuje analityk giełdowy, który woli jednak nie wypowiadać się pod nazwiskiem.

Bernatowicz: w Polsce prawo zmienia się z dnia na dzień

Jego zdaniem ostatnie posunięcia polityków nie wzbudzają zaufania do naszego kraju i nie zwiększają naszych szans na wzrost inwestycji. Inwestorzy mogą mieć uzasadnione obawy, czy warto w Polsce inwestować, zwłaszcza w sytuacji, gdy prawo zmienia się często dosłownie z dnia na dzień.

- Nieprzewidywalność biznesowego otoczenia w Polsce powoduje, że dla innych krajów przestajemy być atrakcyjnym rynkiem. Zwłaszcza w sektorze produkcji, którą kiedyś zachodnie firmy przenosiły do nas. To już przeszłość. Na początku roku straciliśmy duży kontrakt, nasz klient zrezygnował z inwestowania w Polsce, ponieważ z powodu zmieniających się cen gazu nie mogliśmy dokładnie oszacować kosztów wytworzenia produktu. W efekcie inwestycja została uruchomiona w Niemczech - twierdzi nasz rozmówca.

Zuber: wpis Sasina to komunikat, że rząd nie pozwoli na wzrost cen

- W Europie Zachodniej tego typu wypowiedzi polityków, jakie zdarzają się u nas, są po prostu nie do pomyślenia - uważa również ekonomista Marek Zuber.

Dodaje, że według niego wpis Jacka Sasina w sprawie Tauronu to jednak raczej polityczny gest skierowany do swoich wyborców, komunikat w stylu, "rząd nie pozwoli na wzrost cen".

- Trudno mi oceniać, czy komunijując się w ten sposób, zdawał sobie sprawę, jaki to będzie mieć wpływ na kurs Tauronu. Jednak na podstawie tego, jakie skutki spowodował jego poprzedni komunikat o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków, mógł się tego spodziewać - mówi.

Marek Zuber twierdzi także, że nigdzie w Europie Zachodniej nie dochodzi do takich sytuacji, aby państwo ingerowało w bezpośredni sposób, zwłaszcza na forum publicznym, w to, co dzieje się w państwowych spółkach.