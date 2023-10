Wstrząs w polskiej armii. Generałowie rezygnują. Oto ich zarobki

O rezygnacji dwóch ważnych generałów poinformowała jako pierwsza "Rzeczpospolita". Z ustaleń dziennika wynika, że "doszło do kumulacji działań, których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali" . Nieporozumienia z władzą cywilną miały doprowadzić do odejść gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego.

Dymisje dwóch generałów WP. Oto pensje, z których rezygnują

Tym samym dwaj generałowie rezygnują z wysokich pensji, które gwarantowały im piastowane stanowiska . Zgodnie z rozporządzeniem szefa MON z dnia 27 marca w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych generałowie WP mogą liczyć na pensję od 11,8 tys. zł do 18 tys. 150 zł brutto.

To spore kwoty jak na polskie warunki. Przypomnijmy, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7005,76 zł brutto .

Sporo dodatków do pensji

Wynagrodzenie zasadnicze to jednak tylko część uposażeń, na jakie mogą liczyć wojskowi. Do tego dochodzą jeszcze inne świadczenia jak m.in. dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe. Ponadto otrzymują też m.in. trzynastą pensję, nagrody uznaniowe czy jubileuszowe (przyznawane po 20 i więcej latach służby) wynoszące od 75 do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami – wskazał serwis bankier.pl.