Dymisje na wysokich szczeblach w ukraińskim rządzie. Chodzi o korupcję

"Tego samego dnia ujawniono nieprawidłowości w dostawach żywności dla armii. Kontrakt z Ministerstwem Obrony – przewidujący zakup artykułów spożywczych po znacznie zawyżonych cenach – wygrała firma z niskim kapitałem zakładowym, bez doświadczenia i własnej siedziby. Pierwszą reakcją resortu obrony było zaprzeczenie zarzutom, jednak pod wpływem fali oburzenia społecznego odpowiedzialny za zaopatrzenie armii wiceminister Wiaczesław Szapowałow podał się do dymisji. NABU prowadzi śledztwo w sprawie" - czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich.

Przyjaciel Zełenskiego odwołany

To jednak nie koniec. Następnie do dymisji zmuszono Kyryło Tymoszenko, przyjaciela Zełenskiego oraz zastępcę szefa jego biura. Tymoszenko odpowiadał m.in. za odbudowę kraju ze zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami.

Michał Potocki, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" tłumaczył w "Raporcie o stanie świata" u Dariusza Rosiaka, że Zełenski szedł do wyborów prezydenckich z zapowiedzią walki z korupcją. Dlatego Zełenski musiał teraz zareagować. Zwrócił też uwagę, że afery może wykorzystać Rosja.

- To kluczowe kwestie dla wysiłku obronnego państwa. Im więcej będzie afer, tym mniej skłonny będzie świat zachodni do tego, żeby pomagać Ukrainie wojskowo i finansowo. Będzie też większa aktywność środowisk prorosyjskich apelujących, żeby nie pomagać Ukrainie aż tak bardzo. A od tego zależy przyszłość państwa - zaznaczył. - Nagromadzenie skandali przywraca negatywny stereotyp Ukrainy, jako skorumpowanego do szpiku kości państwa. Ten stereotyp był prawdziwy w czasach Janukowycza, natomiast od 2014 r. ten kraj zrobił sporo, żeby skalę łapownictwa ograniczyć. Odniesiono pewne sukcesy na tym polu.