Dyrektor Lasów Państwowych już oficjalnie odwołany. "Wiele osób czekało na prawdziwą zmianę"

We wtorek dokonało się to, co nowa władza zapowiadała już od dawna: z funkcją dyrektora Lasów Państwowych pożegnał się Józef Kubica. Aby tego dokonać, zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie sejmiku śląskiego. Jego zgoda na odwołanie jest wymagana przez prawo. Ustawy o samorządzie województwa przewiduje bowiem, że "rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku województwa, którego radny jest członkiem".